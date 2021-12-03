Селихов стал лучшим игроком "Спартака" в ноябре
Фото: твиттер "Спартака"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов признан лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков.
"В минувшем месяце он закрепился в основном составе после долгой паузы, отразил пенальти от "Лестера" и выдал настоящее вратарское шоу в игре против "Наполи", попав в число лучших вратарей тура Лиги Европы", - говорится в сообщении "Спартака".
Отметим, что в голосовании Селихов опередил Виктора Мозеса и Александра Соболева.
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