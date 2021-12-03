Анчелотти высказался о мечте Мбаппе перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался на тему возможного трансфера форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Дети должны следовать своим мечтам, точно так же, как у меня была мечта играть в Серии А и я ее достиг", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что о детской мечте футболиста перейти в "Реал" стало известно из автобиографии Мбаппе, которая была выпущена в виде комикса.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года и "Реал" сможет подписать француза в качестве свободного агента.

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