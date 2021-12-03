"Зенит" назвал лучшего футболиста команды в ноябре

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

"Зенит" назвал лучшего футболиста команды в ноябреФото: твиттер "Зенита"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

Украинцу вручили специальную награду перед игрой 17-го тура с "Ростовом" (2:2).

В минувшем месяце Ракицкий принял участие в пяти матчах и отметился одним голом.

После 17 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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