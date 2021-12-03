"Спартак" завершает трансфер Свинова

Фото: сайт "Факела"

"Спартак" в ближайшее время завершит трансфер голкипера "Факела" Ильи Свинова.

По сведениям "Матч ТВ", 21-летний голкипер уже прошел медобследование в московском клубе. Ожидается, что подписание контракта состоится 4 декабря.

Трансфер Свинова обойдется "Спартаку" в 20 миллионов рублей.

В текущем сезоне Свинов провел 24 матча, из которых в 11 отстоял на ноль.

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