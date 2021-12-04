Орлов раскритиковал Дзюбу
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда "Зенита" Артема Дзюбу после матча с "Ростовом" (2:2).
"Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все… Даже в игре против "Ростова" не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях. Сегодня Грулев на позиции центрального форварда выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова.
Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет - он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева. Если "Динамо" обыграет "Уфу", отрыв "Зенита" сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим.
"Зениту" необходимо будет показать все, на что он способен. Только Дзюбу не нужно выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.
Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат", - приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".
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