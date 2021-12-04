"Гранада" добыла победу над "Алавесом"
Фото: твиттер "Гранады"
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" одержала победу над "Алавесом".
"Гранада" - "Алавес" 2:1
Голы: Пуэртас, 14 - 1:0, Абрам (аг), 81 - 1:1, Арьяс, 86 - 2:1
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Абрам, Торренте, Нева, Эскудеро (Этеки, 61), Пуэртас (Арьяс, 80), Гоналон, Милья (Мончу, 80), Молина (Соро, 71), Суарес.
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пере Понс (Силла, 78), Мойя (Ману Гарсия, 57), Лум (Пина, 71), Мендес (Пельистри, 71), Хоселу, Риоха.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14