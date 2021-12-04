"Гранада" добыла победу над "Алавесом"

Теги гранадаалавес

"Гранада" добыла победу над "Алавесом"Фото: твиттер "Гранады"

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" одержала победу над "Алавесом".

"Гранада" - "Алавес" 2:1

Голы: Пуэртас, 14 - 1:0, Абрам (аг), 81 - 1:1, Арьяс, 86 - 2:1

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Абрам, Торренте, Нева, Эскудеро (Этеки, 61), Пуэртас (Арьяс, 80), Гоналон, Милья (Мончу, 80), Молина (Соро, 71), Суарес.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Пере Понс (Силла, 78), Мойя (Ману Гарсия, 57), Лум (Пина, 71), Мендес (Пельистри, 71), Хоселу, Риоха.  

Читайте также: "РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги

"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов