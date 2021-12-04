Стали известны сроки восстановления Кьяера

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Стали известны сроки восстановления Кьяера Фото инстаграм Симона Кьяера

"Милан" надолго теряет защитника Симона Кьяера.

Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний датчанин перенес операцию на передней крестообразной связке и медиальной коллатеральной связке левого колена.

Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев.

В этом сезоне Кьяер провел 14 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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