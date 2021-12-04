Хави высказался о будущем де Йонга

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Хави высказался о будущем де Йонга Фото: инстаграм "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави исключил продажу хавбека Френки де Йонга.

"Да, он не продается. Он очень важен для нашей команды и способен изменить ситуацию к лучшему. На днях он забил гол. Он был тем Френки, которого мы хотим видеть. Он был превосходен в игре с "Вильярреалом", - приводит слова Хави Marca.

В текущем сезоне де Йонг провел 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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