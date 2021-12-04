"Челси" проиграл "Вест Хэму" в матче АПЛ

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"Челси" проиграл "Вест Хэму" в матче АПЛФото: твиттер "Вест Хэма"

В 15-м туре АПЛ "Челси" проиграл "Вест Хэму".

"Челси" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на одно очко. "Вест Хэм" идет на четвертом месте.

"Вест Хэм" - "Челси" 3:2

Голы: Тиаго Силва, 28 - 0:1, Лансини (пен), 40 - 1:1, Маунт, 44 - 1:2, Боуэн, 56 - 2:2, Масуаку, 87 - 3:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума (Форнальс, 71), Диоп, Джонсон (Масуаку, 45), Лансини (Бенрахма, 85), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Пулишич, 72), Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Лукаку, 46).

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