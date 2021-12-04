Стали известны новые подробности голосования за "Золотой мяч"

1 Теги лионель мессироберт левандовскикриштиану роналдукарим бенземазолотой мяч

Стали известны новые подробности голосования за "Золотой мяч"

Появились новые подробности голосования за "Золотой мяч".

Как сообщает Goal.com, журналисты распределили между претендентами 2720 баллов. Награда досталась Лионелю Месси, который набрал 613 баллов и опередил Роберта Левандовски на 33 очка.

Отмечается, что из 170 журналистов 59 поставили Месси на первое место, 47 - Левандовского, 10 - Карима Бензема.

Что касается Роналду, который занял 6-е место в голосовании, то его на первое место ставили 8 из 170 журналистов.

Читайте также: Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не сомневаюсь , были использованы проверенные методы манипуляции и подтасовок. Напоминать не надо, как мухлевали с голосами из Азии и Африки , а также Южной Америки и год назад, и два... Как не печально, обман пронизывает все сферы человеческой жизни, и бесчисленные полки его обладателей, как ярко проявленного качества личности, всё множат и множат свои силы.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов