Стали известны новые подробности голосования за "Золотой мяч"
Появились новые подробности голосования за "Золотой мяч".
Как сообщает Goal.com, журналисты распределили между претендентами 2720 баллов. Награда досталась Лионелю Месси, который набрал 613 баллов и опередил Роберта Левандовски на 33 очка.
Отмечается, что из 170 журналистов 59 поставили Месси на первое место, 47 - Левандовского, 10 - Карима Бензема.
Что касается Роналду, который занял 6-е место в голосовании, то его на первое место ставили 8 из 170 журналистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18