"Спартак" в меньшинстве вырвал победу над "Ахматом"
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 17-го тура РПЛ "Спартак" добыл победу над "Ахматом".
Стоит отметить, что с 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве.
Благодаря победе "Спартак" смог подняться на 9-е место. "Ахмат" идет седьмым.
"Спартак" - "Ахмат" 2:1
Голы: Мозес, 13 - 1:0, Уткин, 45 - 1:1, Промес, 87 - 2:1
"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Мелкадзе, 81), Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Денисов, Игнатов (Бакаев, 72), Соболев, Промес.
"Ахмат": Гудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 78), Швец, Харин (Конате, 88), Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Архипов (Себаи, 54).
Удаление: Соболев (32).
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