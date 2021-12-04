"Спартак" в меньшинстве вырвал победу над "Ахматом"

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"Спартак" в меньшинстве вырвал победу над "Ахматом"Фото: твиттер "Спартака"

В рамках 17-го тура РПЛ "Спартак" добыл победу над "Ахматом".

Стоит отметить, что с 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

Благодаря победе "Спартак" смог подняться на 9-е место. "Ахмат" идет седьмым.

"Спартак" - "Ахмат" 2:1

Голы: Мозес, 13 - 1:0, Уткин, 45 - 1:1, Промес, 87 - 2:1

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Мелкадзе, 81), Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59), Денисов, Игнатов (Бакаев, 72), Соболев, Промес.

"Ахмат": Гудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац, Полярус (Садулаев, 78), Швец, Харин (Конате, 88), Коновалов (Карапузов, 46), Уткин, Архипов (Себаи, 54).

Удаление:  Соболев (32).  

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