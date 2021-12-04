"Ливерпуль" интересуется чемпионом Европы-2016

Фото твиттер Ренату Санчеша

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, в услугах португальца заинтересован "Ливерпуль". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что летом у Санчеша истекает соглашение с "Лиллем".

В этом сезоне на счету Санчеша один гол и один ассист в 11 матчах.

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