"Ливерпуль" интересуется чемпионом Европы-2016

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"Ливерпуль" интересуется чемпионом Европы-2016 Фото твиттер Ренату Санчеша

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, в услугах португальца заинтересован "Ливерпуль". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что летом у Санчеша истекает соглашение с "Лиллем".

В этом сезоне на счету Санчеша один гол и один ассист в 11 матчах.

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