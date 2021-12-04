"Байер" забил 7 голов "Гройтеру" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Байера"
Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.
"Арминия" - "Кельн" 1:1
Голы: Озджан, 17 - 0:1, Ласм, 59 - 1:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Притль, Шопф, Окугава, Кунце (Ласм, 57), Виммер (Хак, 72), Клос (Крюгер, 84).
"Кельн": Швэбе, Чихос, Килиан, Шмитц, Кайнц (Шауб, 84), Дуда (Тильманн, 65), Схири, Озджан, Любичич, Шиндлер (Эхизибуэ, 70), Модест (Андерссон, 65).
"Аугсбург" - "Бохум" 2:3
Голы: Польтер, 23 - 0:1, Хольтманн, 40 - 0:2, Польтер, 45 - 0:3, Грегорич, 57 - 1:3, Калиджури (пен), 86 - 2:3
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Йенсен, 31), Гумны, Винтер, Яго, Калиджури, Варгас (Нидерлехнер, 79), Дорш, Майер (Моравек, 46), Хан (Кордова, 79), Зекири (Грегорич, 41).
"Бохум": Эссер, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Ляйтш, 89), Левен (Теше, 79), Польтер (Ганвула, 80), Асано (Пантович, 61), Хольтманн (Антви-Аджей, 79).
"Майнц" - "Вольфсбург" 3:0
Голы: Буркардт, 2 - 1:0, Штах, 4 - 2:0, Лакруа (аг), 90 - 3:0
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак (Немет, 86), Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 83), Баррейро, Штах, Онисиво (Салаи, 83), Буркардт (Ингвартсен, 76).
"Вольфсбург": Перван, Гилавоги, Брукс (Борнаув, 46), Лакруа, Пауло Отавио, Баку (Мбабу, 46), Арнольд (Герхардт, 46), Вранкс (Филипп, 81), Вегорст, Лукебакио (Вальдшмидт, 57), Нмеча.
"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" 3:2
Голы: Борре, 15 - 0:1, Гайгер, 24 - 1:1, Рюттер, 30 - 2:1, Самассеку, 59 - 3:1, Пасиенсия, 72 - 3:2
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 54), Самассеку (Нордтвейт, 88), Даббур (Крамарич, 73), Бебу (Баумгартнер, 88), Рюттер (Адамян, 73).
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Ахе, 83), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу, Камада (Хеуге, 69), Якич (Роде, 69), Линдстрем (Пасиенсия, 58), Борре.
"Байер" - "Гройтер" 7:1
Голы: Адли, 12 - 1:0, Тапсоба, 17 - 2:0, Дудзяк, 33 - 2:1, Инкапиэ, 45 - 3:1, Шик, 49 - 4:1, Шик, 69 - 5:1, Шик, 74 - 6:1, Шик, 76 - 7:1
"Байер": Градецки, Фримпонг (Коссуну, 81), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Андрих (Демирбай, 62), Паласиос (Арангис, 62), Адли (Бельараби, 62), Виртц, Шик (Аларио, 81), Диаби.
"Гройтер": Функ, Барри (Аста, 77), Грисбек, Бауэр, Виллемс (Майерхефер, 61), Левелинг (Нильсен, 60), Дудзяк (Зегуин, 58), Кристиансен (Зойферт, 77), Тилльманн, Абиама, Хргота.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20