"Байер" забил 7 голов "Гройтеру" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги

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"Байер" забил 7 голов "Гройтеру" и другие результаты 14-го тура БундеслигиФото: твиттер "Байера"

Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.

"Арминия" - "Кельн" 1:1

Голы: Озджан, 17 - 0:1, Ласм, 59 - 1:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Притль, Шопф, Окугава, Кунце (Ласм, 57), Виммер (Хак, 72), Клос (Крюгер, 84).

"Кельн": Швэбе, Чихос, Килиан, Шмитц, Кайнц (Шауб, 84), Дуда (Тильманн, 65), Схири, Озджан, Любичич, Шиндлер (Эхизибуэ, 70), Модест (Андерссон, 65).


"Аугсбург" - "Бохум" 2:3

Голы: Польтер, 23 - 0:1, Хольтманн, 40 - 0:2, Польтер, 45 - 0:3, Грегорич, 57 - 1:3, Калиджури (пен), 86 - 2:3

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер (Йенсен, 31), Гумны, Винтер, Яго, Калиджури, Варгас (Нидерлехнер, 79), Дорш, Майер (Моравек, 46), Хан (Кордова, 79), Зекири (Грегорич, 41).

"Бохум": Эссер, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Ляйтш, 89), Левен (Теше, 79), Польтер (Ганвула, 80), Асано (Пантович, 61), Хольтманн (Антви-Аджей, 79).  


"Майнц" - "Вольфсбург" 3:0

Голы: Буркардт, 2 - 1:0, Штах, 4 - 2:0, Лакруа (аг), 90 - 3:0

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак (Немет, 86), Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 83), Баррейро, Штах, Онисиво (Салаи, 83), Буркардт (Ингвартсен, 76).

"Вольфсбург": Перван, Гилавоги, Брукс (Борнаув, 46), Лакруа, Пауло Отавио, Баку (Мбабу, 46), Арнольд (Герхардт, 46), Вранкс (Филипп, 81), Вегорст, Лукебакио (Вальдшмидт, 57), Нмеча.


"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" 3:2

Голы: Борре, 15 - 0:1, Гайгер, 24 - 1:1, Рюттер, 30 - 2:1, Самассеку, 59 - 3:1, Пасиенсия, 72 - 3:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 54), Самассеку (Нордтвейт, 88), Даббур (Крамарич, 73), Бебу (Баумгартнер, 88), Рюттер (Адамян, 73).

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (Ахе, 83), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу, Камада (Хеуге, 69), Якич (Роде, 69), Линдстрем (Пасиенсия, 58), Борре.


"Байер" - "Гройтер" 7:1

Голы: Адли, 12 - 1:0, Тапсоба, 17 - 2:0, Дудзяк, 33 - 2:1, Инкапиэ, 45 - 3:1, Шик, 49 - 4:1, Шик, 69 - 5:1, Шик, 74 - 6:1, Шик, 76 - 7:1

"Байер": Градецки, Фримпонг (Коссуну, 81), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Андрих (Демирбай, 62), Паласиос (Арангис, 62), Адли (Бельараби, 62), Виртц, Шик (Аларио, 81), Диаби.

"Гройтер": Функ, Барри (Аста, 77), Грисбек, Бауэр, Виллемс (Майерхефер, 61), Левелинг (Нильсен, 60), Дудзяк (Зегуин, 58), Кристиансен (Зойферт, 77), Тилльманн, Абиама, Хргота.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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