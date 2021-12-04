"Челси" готовит крупную сумму на трансфер Кьезы

Фото: инстаграм Кьезы

"Челси" намерен заполучить нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу.

Как сообщает Todofichajes, лондонский клуб готов заплатить за 24-летнего итальянца 100 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Ювентус" отказывался от любых предложений по футболисту.

В текущем сезоне на счету Кьезы три гола и один ассист в 16 матчах.

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