"Челси" готовит крупную сумму на трансфер Кьезы

1 Теги челсиювентусфедерико кьезатрансферы

"Челси" готовит крупную сумму на трансфер Кьезы Фото: инстаграм Кьезы

"Челси" намерен заполучить нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу.

Как сообщает Todofichajes, лондонский клуб готов заплатить за 24-летнего итальянца 100 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Ювентус" отказывался от любых предложений по футболисту.

В текущем сезоне на счету Кьезы три гола и один ассист в 16 матчах.

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Комментарии

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wagner
wagner

Во-первых, Кьза в Юве в аренде во-вторых, 3 гола и один ассист за 16 игр это не супер бомбардир.

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