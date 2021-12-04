"Спартак" намерен оспорить удаление Соболева в матче с "Ахматом"

Фото: инстаграм Соболева

"Спартак" не согласен с решением арбитра удалить Александра Соболева в игре с "Ахматом" (2:1).

"Мы, конечно, будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС", - заявили в клубе.

Напомним, что главный арбитр Виталий Мешков удалил Соболева на 33-й минуте матча за грубый фол на Игоре Коновалове.

До удаления Соболев успел отметиться голевой передачей.

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