Соболев: "Надеюсь, красную карточку отменят"

Фото: инстаграм Соболева

Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свое удаление в игре против "Ахмата" (2:1).

"Всe очень просто - я посмотрел момент: да, я попал ему в ногу. Однако куда мне нужно было еe деть, когда я отдаю передачу?

Помню, все кричали, что Ильзата Ахметова в дерби удалили не за что. Там был другой момент - я контролировал мяч, а он меня ударил. Здесь же я контролировал мяч и отдавал пас - мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю против "Сочи".

Эмоциональная реакция? Кинул перчатки - жарко было", - приводит слова Соболева "Чемпионат".

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