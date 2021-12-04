"Лилль" одержал победу над "Труа" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 17-го тура французской Лиги 1 "Лилль" обыграл "Труа".
Благодаря победе "Лилль" поднялся на 7-е место. "Труа" остается на 15-м.
"Лилль" - "Труа" 2:1
Голы: Дингоме, 6 - 0:1, Дэвид, 48 - 1:1, Жиродон (аг), 85 - 2:1
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду (Гудмундссон, 83), Иконе (Языджи, 69), Андре (Онана, 70), Шека (Дэвид, 46), Саншеш, Йылмаз, Бамба (Гомес, 83).
"Труа": Галлон, Каборе (Бьянконе, 65), Жиродон, Эль-Хаджам, Сальмье, Дингоме (Шамбос, 59), Тардье, Шавалерен (Хен Чжун Сук, 75), Куаме, Рипар (Коне, 74), Балде (Тузгар, 59).
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