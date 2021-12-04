Хави прокомментировал поражение от "Бетиса"

Фото: инстаграм "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави высказался о поражении от "Бетиса" (0:1).

"Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам необходимо прерывать контратаки соперника. Иногда нужно больше думать о тактике. Мы знали, как "Бетис" умеет контратаковать.

Мы отлично действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение - слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.

В игре против "Вильярреала" мы мучились, однако смогли победить, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, однако более умно, лучше действуя при контратаках соперника.

Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Нужно продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже победить", - приводит слова Хави Marca.

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