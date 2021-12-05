"Реал" теряет Бензема
Фото: инстаграм Бензема
Нападающий "Реала" Карим Бензема травмировался в игре против "Реал Сосьедада".
33-летний француз вынужден был покинуть поле еще в первом тайме. На 17-й минуте его заменил Лука Йович.
Предположительно, Бензема получил повреждение левого бедра.
В этом сезоне на счету Бензема 17 голов и 8 ассистов в 20 матчах.
Читайте также: Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Аталанта" Миранчука добыла волевую победу над "Наполи"
-
"Реал" теряет Бензема
-
Клопп эмоционально отреагировал на победу над "Вулверхэмптоном"
-
1
Два клуба АПЛ нацелились на вингера "Ювентуса"
-
1
Гисдоль прокомментировал поражение от "Урала"
-
1
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
-
2
Хави прокомментировал поражение от "Бетиса"
-
"Лилль" одержал победу над "Труа" в матче Лиги 1
-
"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию"
-
"Атлетико" неожиданно проиграл "Мальорке"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" и возглавил АПЛ
-
"Интер" разгромил "Рому" Моуринью
-
Витория остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
-
Соболев: "Надеюсь, красную карточку отменят"
-
Витория прокомментировал победу над "Ахматом"
-
"Марсель" проиграл "Бресту" в Лиге 1
-
"Локомотив" уступил "Уралу" в РПЛ
-
"Спартак" намерен оспорить удаление Соболева в матче с "Ахматом"
-
1
"Челси" готовит крупную сумму на трансфер Кьезы
-
2
"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14