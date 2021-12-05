"Реал" теряет Бензема

Фото: инстаграм Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема травмировался в игре против "Реал Сосьедада".

33-летний француз вынужден был покинуть поле еще в первом тайме. На 17-й минуте его заменил Лука Йович.

Предположительно, Бензема получил повреждение левого бедра.

В этом сезоне на счету Бензема 17 голов и 8 ассистов в 20 матчах.

Читайте также: Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале". | http://soccernews.ru