Четыре клуба АПЛ хотят подписать Фелиша
Фото: инстаграм Фелиша
Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям Cadena SER, в услугах 22-летнего португальца заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
Самое выгодное предложение поступило от "Ньюкасла", однако игрок не хочет переходить в стан "сорок".
Отмечается, что Фелиш готов покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, но также готов подождать до лета. "Атлетико" готов продать футболиста зимой, если поступил выгодное предложение. Напомним, что трансфер Фелиша обошелся "Атлетико" в 127 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Фелиша один гол и два ассиста в 12 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18