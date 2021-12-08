Четыре клуба АПЛ хотят подписать Фелиша

Теги арсенал лондонливерпульманчестер юнайтедньюкасл юнайтедатлетико мадриджоау фелиштрансферы

Четыре клуба АПЛ хотят подписать Фелиша Фото: инстаграм Фелиша

Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Cadena SER, в услугах 22-летнего португальца заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Самое выгодное предложение поступило от "Ньюкасла", однако игрок не хочет переходить в стан "сорок".

Отмечается, что Фелиш готов покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, но также готов подождать до лета. "Атлетико" готов продать футболиста зимой, если поступил выгодное предложение. Напомним, что трансфер Фелиша обошелся "Атлетико" в 127 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Фелиша один гол и два ассиста в 12 играх.

Читайте также: Фелиш задумался об уходе из "Атлетико". | http://soccernews.ru
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