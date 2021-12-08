В АПЛ ужесточатся правила пропуска болельщиков на стадионы
Руководство АПЛ приняло решение ужесточить правила посещения стадионов.
Как сообщает Daily Mail, на стадионы будут пропускать только вакцинированных от коронавируса болельщиков.
Отмечается, что новые правила будут работать уже со следующего тура.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в "Тоттенхэме".
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|20
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