Рэмзи близок к возвращению в АПЛ
Фото: инстаграм Рэмзи
Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи близок к смене клуба.
Как сообщает Calciomercato, в январе 30-летний валлиец перейдет в "Эвертон".
Отмечается, что "Ювентус" готов разорвать контракт с игроком и отпустить его свободным агентом.
В текущем сезоне Рэмзи принял участие всего в пяти матчах.
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|Команда
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18