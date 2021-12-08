Рэмзи близок к возвращению в АПЛ

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Рэмзи близок к возвращению в АПЛ Фото: инстаграм Рэмзи

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи близок к смене клуба.

Как сообщает Calciomercato, в январе 30-летний валлиец перейдет в "Эвертон".

Отмечается, что "Ювентус" готов разорвать контракт с игроком и отпустить его свободным агентом.

В текущем сезоне Рэмзи принял участие всего в пяти матчах.

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