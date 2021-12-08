Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг

Фото: твиттер УЕФА

Игра 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Вильярреалом" была перенесена из-за снегопада.

Сначала главный судья Энтони Тэйлор отложил начало матча на 20 минут, однако сотрудникам стадиона не удалось привести газон в порядок.

Таким образом, матч был перенесен на четверг, 9 декабря.

Стоит отметить, что победитель этой игры добудет путевку в плей-офф ЛЧ.

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