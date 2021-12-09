Семак прокомментировал результат матча с "Челси"
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Челси" (3:3).
"Игра получилось открытой, обоюдострой. Мы плохо начали. Возможно, пропущенный гол так повлиял, неуверенность, много брака, присутствовала какая-то закрепощенность. Потом поактивнее заиграли, создали достаточно много, однако и пропустили много. Хороший момент - что смогли отыграться в конце. Однако по ходу встречи могли и победить, и проиграть. Поэтому такой результат.
"Челси" играл открыто. В предыдущих играх они пропустили один, сегодня - три, от "Зенита". Это говорит о том, что сегодня они не сыграли на максимум возможностей. Для них эта игра была достаточно простой с точки зрения настроя, но многим основным футболистам Тухель дал отдохнуть. Отсюда игра получилась открытой, много моментов.
Все игры были достаточно закрытыми. Моментов немного, что у нас, что у соперников, за исключением гостевого матча с "Ювентусом", где мы сыграли плохо. Остальные матчи сыграли в свою силу", - приводит слова Семака Sports.ru.
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