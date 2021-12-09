В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"
Фото: инстаграм Соболева
ЭСК РФС объяснила, почему красная карточка форварда "Спартака" Александра Соболева, которую он получил в игре с "Ахматом" (2:1), не была отменена.
"Арбитр правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный футболист после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезную травму.
Эти действия футболиста "Спартака" несли угрозу здоровью и безопасности соперника", - говорится в заявлении РФС.
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