В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"

Фото: инстаграм Соболева

ЭСК РФС объяснила, почему красная карточка форварда "Спартака" Александра Соболева, которую он получил в игре с "Ахматом" (2:1), не была отменена.

"Арбитр правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный футболист после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезную травму.

Эти действия футболиста "Спартака" несли угрозу здоровью и безопасности соперника", - говорится в заявлении РФС.

Читайте также: В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева. | http://soccernews.ru