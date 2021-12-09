В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"

Теги спартак москварфсалександр соболевахмат

В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом" Фото: инстаграм Соболева

ЭСК РФС объяснила, почему красная карточка форварда "Спартака" Александра Соболева, которую он получил в игре с "Ахматом" (2:1), не была отменена.

"Арбитр правильно удалил Александра Соболева за серьезное нарушение правил. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный футболист после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезную травму.

Эти действия футболиста "Спартака" несли угрозу здоровью и безопасности соперника", - говорится в заявлении РФС.

Читайте также: В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по красной карточке Соболева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая

"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов