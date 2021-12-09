Рюдигер может оказаться в "Реале"
Фото: инстаграм Рюдигера
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер близок к уходу из клуба.
Как сообщает The Athletic, переговоры между игроком и клубом о новом контракте не ведутся с лета. Тогда Рюдигер отклонил предложение "Челси", запросив увеличение зарплаты.
Отмечается, что на футболиста претендует "Реал", который в январе хочет подписать с игроком предварительное соглашение.
В текущем сезоне на счету Рюдигера два гола и один ассист в 20 играх.
Читайте также: "Бавария" может удвоить оклад Рюдигера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Жорди Альба выбыл до конца года
-
Инсинье может перебраться в МЛС
-
Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны"
-
Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры
-
"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая
-
ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны
-
Рюдигер может оказаться в "Реале"
-
В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"
-
1
Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче"
-
Раньери высказался о важности вакцинации в футболе
-
"Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу
-
Бензема сыграет в мадридском дерби
-
Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции
-
Дни Деста в "Барселона" сочтены
-
Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"
-
Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны"
-
Лангле прокомментировал свое поведение после поражения от "Баварии"
-
Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"
-
1
Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18