Рюдигер может оказаться в "Реале"

Теги челсиреал мадридантонио рюдигер

Рюдигер может оказаться в "Реале" Фото: инстаграм Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер близок к уходу из клуба.

Как сообщает The Athletic, переговоры между игроком и клубом о новом контракте не ведутся с лета. Тогда Рюдигер отклонил предложение "Челси", запросив увеличение зарплаты.

Отмечается, что на футболиста претендует "Реал", который в январе хочет подписать с игроком предварительное соглашение.

В текущем сезоне на счету Рюдигера два гола и один ассист в 20 играх.

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