ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны

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ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение КДК РФС о закрытии фанатской трибуны "армейцев" на одну игру.

"Мы расстроены тем, что в ближайшем матче команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков. В то же время решение могло быть и жестче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах.

Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем необходимо извлечь правильные уроки из нее", - приводит слова Аксенова ТАСС.

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