"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая
Фото: инстаграм Мартинеса
"Зенит" нацелился на форварда "Пеньяроля" Агустина Альвареса Мартинеса.
Как сообщает журналист Вилсон Мендес, питерский клуб готов выложить за 20-летнего уругвайца 15 миллионов евро.
На игрока также претендуют "Лидс" и "Фиорентина". При этом, "Пеньяроль" хотел бы сохранить Мартинеса еще на 6 месяцев.
В этом году на счету Мартинеса 23 гола и 5 ассистов в 40 играх.
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