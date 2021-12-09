"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая

Фото: инстаграм Мартинеса

"Зенит" нацелился на форварда "Пеньяроля" Агустина Альвареса Мартинеса.

Как сообщает журналист Вилсон Мендес, питерский клуб готов выложить за 20-летнего уругвайца 15 миллионов евро.

На игрока также претендуют "Лидс" и "Фиорентина". При этом, "Пеньяроль" хотел бы сохранить Мартинеса еще на 6 месяцев.

В этом году на счету Мартинеса 23 гола и 5 ассистов в 40 играх.

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