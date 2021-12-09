Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны"

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Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны" Фото: инстаграм Нагельсманна

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн оценил перспективы "Барселоны".

Напомним, что вчера "Бавария" разгромила "Барсу" со счетом 3:0 и каталонцы вылетели в Лигу Европы.

"Я думаю, что они смогут вернуться. Это все еще один из крупнейших клубов. Мы заслужили победу, обе игры против "Барсы" мы провели очень хорошо. Наши победы были заслуженными.

Считаю, что "Барселона" - это клуб с большим опытом, там собрались хорошие ребята. Не только Хави, но и те, кто находятся за его спиной. Они примут умные решения. Перед игрой я уже говорил, что нелегко справиться с долгом в миллиард евро. Необходимо принимать безумно трудные решения. На это может уйти какое-то время.

Если бы такое произошло с "Баварией", то, кажется, нам пришлось бы потратить какое-то время, чтобы вернуться и снова добиться успеха. Желаю "Барсе" всего наилучшего. Надеюсь, скоро мы увидим ту блистательную "Барселону", которую мы все знаем", - приводит слова Нагельсманна DAZN.

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