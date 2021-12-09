Инсинье может перебраться в МЛС
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Канаде.
Как сообщает Todofichajes, на 30-летнего итальянца всерьез нацелился "Торонто", выступающий в МЛС.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 48 миллионов евро. Однако летом 2022 года у него истекает соглашение с клубом, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.
В текущем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 17 матчах.
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|3
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|5
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|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
|34
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|Коламбус Крю
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|36
|10
|Чикаго Файр
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|Western Conference
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|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34