Инсинье может перебраться в МЛС

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Инсинье может перебраться в МЛС Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Канаде.

Как сообщает Todofichajes, на 30-летнего итальянца всерьез нацелился "Торонто", выступающий в МЛС.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 48 миллионов евро. Однако летом 2022 года у него истекает соглашение с клубом, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 17 матчах.

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