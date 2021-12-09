Стали известны подробности переговоров "Барселоны" с "Манчестер Сити" по трансферу Торреса

Фото инстаграм Феррана Торреса

"Барселона" продолжает работать над трансфером вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Как сообщает Diario Sport, каталонцам удалось добиться от "горожан" снижения финансовых запросов. Ранее "Сити" требовал за игрока 70 миллионов евро, однако теперь готов отпустить за 60 миллионов.

В свою очередь, "Барса" предлагает за игрока 45 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. "Барса" хочет, чтобы бонусы зависели от уровня игры Торреса и от количества выигранных трофеев. Однако "Сити" настаивает на более легкодостижимых целях для выплаты бонусов.

Кроме того, у клубов возникли разногласия в вопросе размера первого транша. При этом "Барса" положительно настроена и верит, что переговоры увенчаются успехом.

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