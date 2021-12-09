Стали известны подробности переговоров "Барселоны" с "Манчестер Сити" по трансферу Торреса

Теги барселонаманчестер ситиферран торрестрансферы

Стали известны подробности переговоров "Барселоны" с "Манчестер Сити" по трансферу Торреса Фото инстаграм Феррана Торреса

"Барселона" продолжает работать над трансфером вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Как сообщает Diario Sport, каталонцам удалось добиться от "горожан" снижения финансовых запросов. Ранее "Сити" требовал за игрока 70 миллионов евро, однако теперь готов отпустить за 60 миллионов.

В свою очередь, "Барса" предлагает за игрока 45 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. "Барса" хочет, чтобы бонусы зависели от уровня игры Торреса и от количества выигранных трофеев. Однако "Сити" настаивает на более легкодостижимых целях для выплаты бонусов.

Кроме того, у клубов возникли разногласия в вопросе размера первого транша. При этом "Барса" положительно настроена и верит, что переговоры увенчаются успехом.

Читайте также: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов