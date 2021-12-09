"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнир

Теги ромазаря луганскцска софиябуде-глимт

"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнирФото: твиттер "Ромы"

В заключительном туре групповой стадии Лиги конференций "Рома" на выезде обыграла ЦСКА Софию, а "Заря" сыграла вничью с "Буде-Глимт".

Таким образом, "Рома" финишировала первой и вышла в 1/8 финала турнира. "Буде-Глимт" занял второе место и сыграет в стыках с одним из клубов, который занял третье место в группе Лиги Европы. "Заря" с 7 очками стала третьей.

ЦСКА София Болгария - "Рома" Италия 2:3

Голы: Абрахам, 15 - 0:1, Майораль, 34 - 0:2, Абрахам, 53 - 0:3, Чатакович, 75 - 1:3, Вилдсхут, 90 - 2:3

ЦСКА София: Бузатто, Галабов, Матей, Лам, Мазику, Вьон (Чатакович, 64), Жеферсон, Мухар, Йомов (Вилдсхут, 46), Бе (Кварема, 90), Кайседо (Крастев, 63).

"Рома": Фузато, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Винья, Верету, Кристанте, Бове (Вильяр, 57), Майораль (Шомуродов, 68), Абрахам (Дзаньоло, 67; Дарбо, 85).


"Заря" Украина - "Буде-Глимт" Норвегия 1:1

Голы: Назарина, 18 - 1:0, Вернидуб (аг), 68 - 1:1

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Громов (Захеди, 82), Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72), Сайядманеш.

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Конрадсен (Хойбротен, 88), Берг, Салтнес, Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 65; Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен.

Читайте также: "Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов