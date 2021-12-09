"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнир

Фото: твиттер "Ромы"

В заключительном туре групповой стадии Лиги конференций "Рома" на выезде обыграла ЦСКА Софию, а "Заря" сыграла вничью с "Буде-Глимт".

Таким образом, "Рома" финишировала первой и вышла в 1/8 финала турнира. "Буде-Глимт" занял второе место и сыграет в стыках с одним из клубов, который занял третье место в группе Лиги Европы. "Заря" с 7 очками стала третьей.

ЦСКА София Болгария - "Рома" Италия 2:3

Голы: Абрахам, 15 - 0:1, Майораль, 34 - 0:2, Абрахам, 53 - 0:3, Чатакович, 75 - 1:3, Вилдсхут, 90 - 2:3

ЦСКА София: Бузатто, Галабов, Матей, Лам, Мазику, Вьон (Чатакович, 64), Жеферсон, Мухар, Йомов (Вилдсхут, 46), Бе (Кварема, 90), Кайседо (Крастев, 63).

"Рома": Фузато, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Винья, Верету, Кристанте, Бове (Вильяр, 57), Майораль (Шомуродов, 68), Абрахам (Дзаньоло, 67; Дарбо, 85).



"Заря" Украина - "Буде-Глимт" Норвегия 1:1

Голы: Назарина, 18 - 1:0, Вернидуб (аг), 68 - 1:1

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Громов (Захеди, 82), Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72), Сайядманеш.

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Конрадсен (Хойбротен, 88), Берг, Салтнес, Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 65; Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен.

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