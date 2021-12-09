"Барселона" теряет Депая
Фото: инстаграм Депая
Форвард "Барселоны" Мемфис Депай травмировался в игре Лиги Чемпионов против "Баварии" (0:3).
Как сообщает сайт клуба, у игрока диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра на левой ноге. Точные сроки восстановления пока неизвестны.
Стоит отметить, что теперь у "Барсы" в распоряжении всего один форвард = Люк де Йонг. Мартин Брэйтуэйт восстанавливается после операции на колене, а Серхио Агуэро не играет из-за проблем с сердцем.
В этом сезоне Депай провел 21 игру, забил 8 голов и отдал два ассиста.
Читайте также: Депай может покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"
-
"Барселона" теряет Депая
-
"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнир
-
Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Наполи" победил "Лестер", "Сосьедад" разгромил ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы
-
Стали известны подробности переговоров "Барселоны" с "Манчестер Сити" по трансферу Торреса
-
Жорди Альба выбыл до конца года
-
Инсинье может перебраться в МЛС
-
Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны"
-
Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры
-
"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая
-
ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны
-
Рюдигер может оказаться в "Реале"
-
В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"
-
1
Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче"
-
Раньери высказался о важности вакцинации в футболе
-
"Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу
-
Бензема сыграет в мадридском дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14