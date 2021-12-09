"Барселона" теряет Депая

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"Барселона" теряет Депая Фото: инстаграм Депая

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай травмировался в игре Лиги Чемпионов против "Баварии" (0:3).

Как сообщает сайт клуба, у игрока диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра на левой ноге. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Стоит отметить, что теперь у "Барсы" в распоряжении всего один форвард = Люк де Йонг. Мартин Брэйтуэйт восстанавливается после операции на колене, а Серхио Агуэро не играет из-за проблем с сердцем.

В этом сезоне Депай провел 21 игру, забил 8 голов и отдал два ассиста.

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