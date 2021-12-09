"Спартак" опубликовал твит в честь Селихова

Фото: твиттер "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" высказалась о голкипере Александре Селихове.

Напомним, что в игре 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против "Легии" (1:0) вратарь отразил пенальти на 98-й минуте. Благодаря победе "Спартак" финишировал в группе на первом месте.

"Наш герой! Саша, браво! Нам просто не хватит слов, чтобы описать этот сейв!" - говорится в публикации.

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