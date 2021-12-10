Федун высказался о выходе "Спартака" в плей-офф Лиги Европы

Фото: сайт "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал комментарии после игры Лиги Европы против "Легии" (1:0).

"Матч сложный… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной.

Ну и Александр Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".

Напомним, что "Спартак" занял в группе первое место и вышел в 1/8 финала турнира.

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