"Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы

Фото: твиттер "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" выложила в твиттере видео из раздевалки команды после победы над "Легией" (1:0) в Лиге Европы.

Напомним, что по итогам групповой стадии "Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти на 8-й компенсированной минуте второго тайма.

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