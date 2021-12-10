"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Теги вест хэм юнайтедселтикбетисбайер леверкузенлациогалатасарай

"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер "Селтика"

Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа E

"Лацио" Италия - "Галатасарай" Турция 0:0

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 63), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 73), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 73), Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 63), Иммобиле.

"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Моруцан, 63), Антальялы, Кутлу (Луйиндама, 88), Актюркоглу (Мохамед, 88), Бабел (Кылынч, 63), Диань (Байрам, 69).


Группа F

"Брага" Португалия - "Црвена Звезда" Сербия 1:1

Голы: Галено (пен), 52 - 1:0, Катаи (пен), 70 - 1:1

"Брага": Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Раул Силва, Диогу Лейте (Пьязон, 83), Андре Орта (Абель Руис, 71), Эль-Мусрати, Медейруш (Лукас Минейро, 71), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Марио Гонсалес, 83), Галено (Моура, 65).

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич (Гайич, 62), Драгович, Панков (Дегенек, 77), Эракович, Родич, Катаи (Крстичич, 77), Срнич (Бен-Набуан, 62), Канга, Иванич, Живкович (Павков, 62).     


"Лудогорец" Болгария - "Мидтьюлланд" Дания 0:0

"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Вердон, Сисиньо, Баджи, Гонсалвес, Янков (Ротарю, 76), Кафумана (Пинас, 90), Сотириу (Ману, 63), Десподов.

"Мидтьюлланд": Лессль, Андерссон, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва (Святченко, 88), Дюр (Колс, 78), Эвандер, Шарлес, Исаксен, Систо (Станге, 78), Жуниор Брумадо (Соренсен, 68).


Группа G

"Ференцварош" Венгрия - "Байер" Германия 1:0

Гол: Лаидуни, 82 - 1:0

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 88), Сакариассен (Сомалиа, 71), Лончар (Вечеи, 81), Лаидуни, Нген (Ммаэ, 46), Узуни.

"Байер": Лунев, Рецос, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Синкгравен, Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паласиос (Андрих, 64), Бельараби (Диаби, 71), Аларио (Адли, 81), Паулиньо.


"Селтик" Шотландия - "Бетис" Испания 3:2

Голы: Уэлш, 3 - 1:0, Бэйн (аг), 69 - 1:1, Хендерсон, 72 - 2:1, Иглесиас, 74 - 2:2, Тернбулл (пен), 78 - 3:2

"Селтик": Бэйн, Урогиде, Битон, Уэлш, Скейлз, Монтгомери (Джонстон, 65), Маккарти, Соро (Тернбулл, 65), Шоу (Макгрегор, 65), Айети (Фурухаси, 28; Хендерсон, 71), Абада.

"Бетис": Руй Силва, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 76), Хоакин, Вильям Карвалью (Виллиан Жозе, 79), Акуоку, Лайнес (Каналес, 64), Руибаль (Монтойя, 76), Тельо (Хуанми, 79), Иглесиас.  


Группа H

"Вест Хэм" Англия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1

Гол: Оршич, 3 - 0:1

"Вест Хэм": Ареоля, Эшби, Алесе, Баптист, Нобл, Влашич, Крал, Форнальс (Бенрахма, 46), Перкинс (Аппиа-Форсон, 87), Лонджело, Ярмоленко (Поттс, 87).

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич, Шутало, Штефуль (Дилавер, 80), Адеми (Булат, 71), Гояк, Иванушец, Оршич (Мишич, 64), Андрич (Юрич, 64).


"Генк" Бельгия - "Рапид" Вена Австрия 0:1

Гол: Любичич, 29 - 0:1

"Генк": Вандевордт, Пресиадо (Ойен, 78), Садик (Лукуми, 46), Маккензи, Артеага (Юклеред, 69), Грошовски, Торстведт, Бонгонда, Угбо (Онуачу, 46), Ито (Куэста, 46), Пэйнтсил.

"Рапид" Вена: Гартлер, Стойкович, Морманн, Айву, Улльманн (Диякович, 89), Кнасмюлльнер (Китагава, 46), Шик, Петрович, Любичич (Граховац, 75), Грюлль (Ауэр, 75), Кара (Штрунц, 40).

Читайте также: "Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов