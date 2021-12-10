"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
Фото: твиттер "Селтика"
Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа E
"Лацио" Италия - "Галатасарай" Турция 0:0
"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 63), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 73), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 73), Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 63), Иммобиле.
"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Моруцан, 63), Антальялы, Кутлу (Луйиндама, 88), Актюркоглу (Мохамед, 88), Бабел (Кылынч, 63), Диань (Байрам, 69).
Группа F
"Брага" Португалия - "Црвена Звезда" Сербия 1:1
Голы: Галено (пен), 52 - 1:0, Катаи (пен), 70 - 1:1
"Брага": Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Раул Силва, Диогу Лейте (Пьязон, 83), Андре Орта (Абель Руис, 71), Эль-Мусрати, Медейруш (Лукас Минейро, 71), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Марио Гонсалес, 83), Галено (Моура, 65).
"Црвена Звезда": Борян, Гобелич (Гайич, 62), Драгович, Панков (Дегенек, 77), Эракович, Родич, Катаи (Крстичич, 77), Срнич (Бен-Набуан, 62), Канга, Иванич, Живкович (Павков, 62).
"Лудогорец" Болгария - "Мидтьюлланд" Дания 0:0
"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Вердон, Сисиньо, Баджи, Гонсалвес, Янков (Ротарю, 76), Кафумана (Пинас, 90), Сотириу (Ману, 63), Десподов.
"Мидтьюлланд": Лессль, Андерссон, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва (Святченко, 88), Дюр (Колс, 78), Эвандер, Шарлес, Исаксен, Систо (Станге, 78), Жуниор Брумадо (Соренсен, 68).
Группа G
"Ференцварош" Венгрия - "Байер" Германия 1:0
Гол: Лаидуни, 82 - 1:0
"Ференцварош": Дибус, Ботка, Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 88), Сакариассен (Сомалиа, 71), Лончар (Вечеи, 81), Лаидуни, Нген (Ммаэ, 46), Узуни.
"Байер": Лунев, Рецос, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Синкгравен, Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паласиос (Андрих, 64), Бельараби (Диаби, 71), Аларио (Адли, 81), Паулиньо.
"Селтик" Шотландия - "Бетис" Испания 3:2
Голы: Уэлш, 3 - 1:0, Бэйн (аг), 69 - 1:1, Хендерсон, 72 - 2:1, Иглесиас, 74 - 2:2, Тернбулл (пен), 78 - 3:2
"Селтик": Бэйн, Урогиде, Битон, Уэлш, Скейлз, Монтгомери (Джонстон, 65), Маккарти, Соро (Тернбулл, 65), Шоу (Макгрегор, 65), Айети (Фурухаси, 28; Хендерсон, 71), Абада.
"Бетис": Руй Силва, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 76), Хоакин, Вильям Карвалью (Виллиан Жозе, 79), Акуоку, Лайнес (Каналес, 64), Руибаль (Монтойя, 76), Тельо (Хуанми, 79), Иглесиас.
Группа H
"Вест Хэм" Англия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1
Гол: Оршич, 3 - 0:1
"Вест Хэм": Ареоля, Эшби, Алесе, Баптист, Нобл, Влашич, Крал, Форнальс (Бенрахма, 46), Перкинс (Аппиа-Форсон, 87), Лонджело, Ярмоленко (Поттс, 87).
"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич, Шутало, Штефуль (Дилавер, 80), Адеми (Булат, 71), Гояк, Иванушец, Оршич (Мишич, 64), Андрич (Юрич, 64).
"Генк" Бельгия - "Рапид" Вена Австрия 0:1
Гол: Любичич, 29 - 0:1
"Генк": Вандевордт, Пресиадо (Ойен, 78), Садик (Лукуми, 46), Маккензи, Артеага (Юклеред, 69), Грошовски, Торстведт, Бонгонда, Угбо (Онуачу, 46), Ито (Куэста, 46), Пэйнтсил.
"Рапид" Вена: Гартлер, Стойкович, Морманн, Айву, Улльманн (Диякович, 89), Кнасмюлльнер (Китагава, 46), Шик, Петрович, Любичич (Граховац, 75), Грюлль (Ауэр, 75), Кара (Штрунц, 40).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0