Главные новости дня: 9 декабря

Фото: твиттер Мозеса

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 декабря.

"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы.

"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков.

Со всеми результатами 6-го Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов.

Россия восстановила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

"Бока Хуниорс" в рекордный раз выиграл Кубок Аргентины.

Доменико Тедеско - новый тренер "РБ Лейпциг".

Марк-Андре Тер Штеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер.

Станислав Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции.

СМИ узнали размер ущерба от вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов.

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