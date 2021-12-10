Главные новости дня: 9 декабря

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Главные новости дня: 9 декабряФото: твиттер Мозеса

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 декабря.

"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы.

"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков.

Со всеми результатами 6-го Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов.

Россия восстановила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

"Бока Хуниорс" в рекордный раз выиграл Кубок Аргентины.

Доменико Тедеско - новый тренер "РБ Лейпциг".

Марк-Андре Тер Штеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер.

Станислав Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции.

СМИ узнали размер ущерба от вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы

Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты 6-го тура Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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