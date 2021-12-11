"Спартак" показал, что осталось за кадром игры с "Легией"

Фото: твиттер "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" выпустила специальное видео, посвященное игре 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против "Легии" (1:0).

Напомним, что единственный гол в матче забил хавбек Зелимхан Бакаев. А на 8-й компенсированной минуте второго тайма вратарь Александр Селихов отразил пенальти.

"Спартак" выиграл свою группу и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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