"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда

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"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" ДжеррардаФото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 16-го тура АПЛ "Ливерпуль" минимально обыграл "Астон Виллу" под руководством Стивена Джеррарда.

"Ливерпуль" идет в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко. "Астон Вилла" остается 12-й.

"Ливерпуль" - "Астон Вилла" 1:0

Гол: Салах (пен), 67 - 1:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 84), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58), Салах, Мане (Минамино, 88).

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис, Кэш, Янг (Буэндиа, 69), Рэмзи (Ингз, 74), Уоткинс.  

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