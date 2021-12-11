Президент "Ювентуса" обсудил с Вандой Нарой трансфер Икарди

Фото: инстаграм Икарди

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Foot Mercato, президент "старой синьоры" Андреа Аньелли обсудил возможность перехода с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.

Отмечается, что "Ювентус" рассматривает вариант с арендой Икарди с последующим выкупом. Сам аргентинец не против возвращения в Италию.

В этом сезоне на счету Икарди три забитых гола в 17 играх.

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