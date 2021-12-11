"Ростов" разгромно проиграл "Уралу"

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"Ростов" разгромно проиграл "Уралу"Фото: твиттер "Урала"

В рамках 18-го тура РПЛ "Урал" разгромил "Ростов".

Благодаря победе "Урал" поднялся на 11-е место, "Ростов" идет 13-м.

"Ростов" - "Урал" 1:4

Голы: Гаджимурадов, 3 - 0:1, Адамов, 6 - 0:2, Полоз (пен), 19 - 1:2, Гаджимурадов, 39 - 1:3, Бикфалви, 43 - 1:4

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 70), Калинин (Фольмер, 60), Исик, Байрамян, Глебов, Полоз, Комличенко (Соу, 59), Альмквист.

"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Егорычев (Евсеев, 66), Аугустыняк, Гагнидзе (Маковский, 89), Бикфалви (Железнов, 66).  

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