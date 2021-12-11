"Ростов" разгромно проиграл "Уралу"
Фото: твиттер "Урала"
В рамках 18-го тура РПЛ "Урал" разгромил "Ростов".
Благодаря победе "Урал" поднялся на 11-е место, "Ростов" идет 13-м.
"Ростов" - "Урал" 1:4
Голы: Гаджимурадов, 3 - 0:1, Адамов, 6 - 0:2, Полоз (пен), 19 - 1:2, Гаджимурадов, 39 - 1:3, Бикфалви, 43 - 1:4
"Ростов": Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 70), Калинин (Фольмер, 60), Исик, Байрамян, Глебов, Полоз, Комличенко (Соу, 59), Альмквист.
"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Егорычев (Евсеев, 66), Аугустыняк, Гагнидзе (Маковский, 89), Бикфалви (Железнов, 66).
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