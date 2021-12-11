Кокорин может сыграть в матче Кубка Италии

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Кокорин может сыграть в матче Кубка Италии Фото: твиттер "Фиорентины"

Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключает, что нападающий Александр Кокорин может принять участие в игре Кубка Италии против "Беневенто".

"Кокорин - футболист "Фиорентины". Он только недавно восстановился от повреждения. В среду может сыграть каждый, посмотрим, какой состав мы выберем", - приводит слова тренера Fiorentina News.

В составе "Фиорентины" Кокорин принял участие в 8 играх, суммарно проведя на поле 119 минут.

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