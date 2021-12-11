"Рубин" близок к подписанию хавбека "Спартака"

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"Рубин" близок к подписанию хавбека "Спартака" Фото: инстаграм "Спартака"

"Рубин" работает над трансфером хавбека "Спартака" Александра Ломовицкого.

"Рубин" заинтересован в покупке Ломовицкого. Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера и могут закрыть сделку в ближайшее время", - написал журналист Максим Алланазаров.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Ломовицкого один ассист в 20 играх.

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