"Рубин" близок к подписанию хавбека "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"
"Рубин" работает над трансфером хавбека "Спартака" Александра Ломовицкого.
"Рубин" заинтересован в покупке Ломовицкого. Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера и могут закрыть сделку в ближайшее время", - написал журналист Максим Алланазаров.
Соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Ломовицкого один ассист в 20 играх.
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