Лисандро Лопес решил завершить карьеру
Фото: инстаграм Лопеса
Аргентинец Лисандро Лопес принял решение о завершении карьеры.
Как сообщает Record, сегодня 38-летний футболист проведет свой последний матч за "Расинг".
Лопес наиболее известен по выступлениям за "Порту" и "Лион". За свою карьеру он сыграл 550 матчей, в которых забил 221 гол.
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