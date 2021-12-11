Лисандро Лопес решил завершить карьеру

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Лисандро Лопес решил завершить карьеруФото: инстаграм Лопеса

Аргентинец Лисандро Лопес принял решение о завершении карьеры.

Как сообщает Record, сегодня 38-летний футболист проведет свой последний матч за "Расинг".

Лопес наиболее известен по выступлениям за "Порту" и "Лион". За свою карьеру он сыграл 550 матчей, в которых забил 221 гол.

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Комментарии

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