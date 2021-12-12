"Ювентус" нацелился на Кавани

Теги ювентусэдинсон кавани манчестер юнайтедтрансферы

"Ювентус" нацелился на Кавани Фото твиттер Эдинсона Кавани

"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани.

По сведениям Football Italia, туринский клуб может подписать 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна. "Ювентус" также интересуется Душаном Влаховичем ("Фиорентина") и Джанлукой Скамаккой ("Сассуоло").

Отмечается, что сам Кавани хочет сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

В этом сезоне на счету Кавани один гол и один ассист в 8 играх.

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