"Ювентус" нацелился на Кавани
"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани.
По сведениям Football Italia, туринский клуб может подписать 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна. "Ювентус" также интересуется Душаном Влаховичем ("Фиорентина") и Джанлукой Скамаккой ("Сассуоло").
Отмечается, что сам Кавани хочет сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.
В этом сезоне на счету Кавани один гол и один ассист в 8 играх.
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