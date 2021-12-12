"Севилья" переиграла "Атлетик"

Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" на выезде одолела "Атлетик".

"Севилья" так и остается на второй позиции, "Атлетик" - на 10-й.

"Атлетик" - "Севилья" 0:1

Гол: Дилэйни, 38 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Печа, 66), Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 66), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 57), Уильямс (Беренгер, 75), Уильямс, Муниаин.

"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рекик, 66), Фернандо, Дилэйни, Гомес, Оливер Торрес (Жордан, 66), Оскар Родригес (Гудель, 85), Рафа Мир (Мунир, 78).

Читайте также: "Валенсия" Черышева победила "Эльче" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru