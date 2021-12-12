Главные новости дня: 11 декабря

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Главные новости дня: 11 декабряФото: твиттер "Ливерпуля"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 декабря.

Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом".

"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда.

Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем".

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон".

"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией".

Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе".

"Бавария" добыла победу над "Майнцем".

Самуэль Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола.

Александр Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.

ПСЖ планирует продать семь футболистов.

Стала известна дата презентации Паоло Ваноли в качестве тренера "Спартака".

Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой.

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Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе"

Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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