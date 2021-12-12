Главные новости дня: 11 декабря
Фото: твиттер "Ливерпуля"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 декабря.
Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом".
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда.
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем".
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон".
"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией".
Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе".
"Бавария" добыла победу над "Майнцем".
Самуэль Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола.
Александр Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
ПСЖ планирует продать семь футболистов.
Стала известна дата презентации Паоло Ваноли в качестве тренера "Спартака".
Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18