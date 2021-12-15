Дибала рассказал, что он попросил бы у Санта Клауса
Фото твиттер сборной Аргентины
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что он попросил бы у Санта Клауса.
"Думаю, такой список всегда будет очень длинным. Есть много вещей, о которых можно попросить. Если говорить о футболе, то, надеюсь, Санта Клаус принесет "Ювентусу" победу в Лиге Чемпионов, а сборной Аргентины - триумф на Чемпионате Мира. У мечты нет ограничений", - приводит слова Дибалы Tutto Juve.
В этом сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах.
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|Болонья
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|26
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
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