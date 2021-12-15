Фото твиттер сборной Аргентины

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что он попросил бы у Санта Клауса.

"Думаю, такой список всегда будет очень длинным. Есть много вещей, о которых можно попросить. Если говорить о футболе, то, надеюсь, Санта Клаус принесет "Ювентусу" победу в Лиге Чемпионов, а сборной Аргентины - триумф на Чемпионате Мира. У мечты нет ограничений", - приводит слова Дибалы Tutto Juve.

В этом сезоне на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах.

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