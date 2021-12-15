"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана

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"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана Фото твиттер Эрлинга Холанда

"Бавария" не исключает, что вингер Кингсли Коман и форвард Роберт Левандовски могут покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает Bild, на случай возможного ухода футболистов мюнхенский клуб определился с кандидатами на их замену. "Бавария" рассматривает вингера "Барселоны" Усмана Дембеле и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Отмечается, что у "Баварии" также есть "план С". Это возможное подписание вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса или Душана Влаховича из "Фиорентины".

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